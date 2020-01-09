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Україна має повернути виведені
з ПриватБанку кошти й...

Україна має повернути виведені з ПриватБанку кошти й...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 17:28

Україна має повернути виведені з ПриватБанку кошти й...

Пропонуємо до обговорення:
Український уряд повинен повернути кошти, вкладені у ПриватБанк після його націоналізації у 2016 році, а колишні власники банку повинні понести відповідальність за збитки, завдані державі.

Дивися повний текст Україна має повернути виведені з ПриватБанку кошти й покарати його екс-власників - представник МВФ.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 17:28

б***, беня акционер он не отвечает за результаты работи а от по поручительству легко ..... в правовом государстве
l4567
 
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