Підвищені НКРЕКУ тарифи на послуги з розподілу природного газу для операторів ГРС вступили в силу.
Дивися повний текст Підвищені тарифи на розподіл газу набули чинності.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 січ, 2020 17:49
Підвищені тарифи на розподіл газу набули чинності
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищені тарифи на розподіл газу набули чинності.
Додано: Чет 09 січ, 2020 17:49
Посчитал что електротопление, что газ с транспортировкой одинаково, теперь буду использовать газ только для разогрева системы отопления.
Додано: Чет 09 січ, 2020 18:42
А сам газ то не подорожал.Вот и ответ зачем нужно было разделять цену в платежках на газ,транспортировку и распределение.Теперь каждый будет поднимать цену самостоятельно.
Додано: Чет 09 січ, 2020 18:58
Цену на газ необходимо снизить вдвое, увеличить добычу своего и експортировать
|