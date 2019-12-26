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Підвищені тарифи на розподіл
газу набули чинності

Підвищені тарифи на розподіл газу набули чинності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 17:49

Підвищені тарифи на розподіл газу набули чинності

Пропонуємо до обговорення:
Підвищені НКРЕКУ тарифи на послуги з розподілу природного газу для операторів ГРС вступили в силу.

Дивися повний текст Підвищені тарифи на розподіл газу набули чинності.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 17:49

Посчитал что електротопление, что газ с транспортировкой одинаково, теперь буду использовать газ только для разогрева системы отопления.
tvd4
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:42

А сам газ то не подорожал.Вот и ответ зачем нужно было разделять цену в платежках на газ,транспортировку и распределение.Теперь каждый будет поднимать цену самостоятельно.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:58

Цену на газ необходимо снизить вдвое, увеличить добычу своего и експортировать
bklochok
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