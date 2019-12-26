Підвищені НКРЕКУ тарифи на послуги з розподілу природного газу для операторів ГРС вступили в силу.
Дивися повний текст Підвищені тарифи на розподіл газу набули чинності.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 17:49
Підвищені тарифи на розподіл газу набули чинності
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищені тарифи на розподіл газу набули чинності.
Додано: Чет 09 січ, 2020 17:49
Посчитал что електротопление, что газ с транспортировкой одинаково, теперь буду использовать газ только для разогрева системы отопления.
Додано: Чет 09 січ, 2020 18:42
А сам газ то не подорожал.Вот и ответ зачем нужно было разделять цену в платежках на газ,транспортировку и распределение.Теперь каждый будет поднимать цену самостоятельно.
Додано: Чет 09 січ, 2020 20:12
Суммарно получится дороже,если ещё учесть,что морозные коэффициенты не отменили,а на них будет накручиваться и платёжка за газ и за доставку отдельно в каждой платёжке.Так что все разговоры о снижении цены - фикция (С...)
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:02
??? По ГОСТу теплотворная способность газа (нормального, с нормальным давлением) 1 куб - 10 кВт час. Тариф на газ 6,60 грн. - куб (за прошлый месяц - не знаю, с доставкой или чисто газ). Электрика 0,90 день, 0,45 ночь ( при оформлении электроотопление и двухтарифном счётчике).
Следовательно, куб газа по дневному тарифу - 9.00 грн., а по ночному - 4.50грн. вывод - разогревание систему ночью.
А вообще, как то странно получается. Вроде газ теперь дешевле, по расчетам, но по факту наоборот.
У меня установлен теплоаккумулятор - потребление день/ночь 1/4. Отопление, вода (из скважины), освещение, два холодильника, 2 компьютера и т.д. 1000-1200 грн. В месяц, температура +24. А посмотрел, за позапрошлый год, за октябрь (сопоставил по температуре) когда отопление было на газу - 200 кубов... 200*6.60=1320,00 и это только отопление... И температуру тогда держал 20-21 - экономил.
Мистика...
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