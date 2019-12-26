RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Підвищені тарифи на розподіл
газу набули чинності

Підвищені тарифи на розподіл газу набули чинності
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 17:49

Підвищені тарифи на розподіл газу набули чинності

Пропонуємо до обговорення:
Підвищені НКРЕКУ тарифи на послуги з розподілу природного газу для операторів ГРС вступили в силу.

Дивися повний текст Підвищені тарифи на розподіл газу набули чинності.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92792
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 17:49

Посчитал что електротопление, что газ с транспортировкой одинаково, теперь буду использовать газ только для разогрева системы отопления.
tvd4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 04.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:42

А сам газ то не подорожал.Вот и ответ зачем нужно было разделять цену в платежках на газ,транспортировку и распределение.Теперь каждый будет поднимать цену самостоятельно.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1856
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:12

Суммарно получится дороже,если ещё учесть,что морозные коэффициенты не отменили,а на них будет накручиваться и платёжка за газ и за доставку отдельно в каждой платёжке.Так что все разговоры о снижении цены - фикция (С...)
batya242
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:02

  tvd4 написав:Посчитал что електротопление, что газ с транспортировкой одинаково, теперь буду использовать газ только для разогрева системы отопления.

??? По ГОСТу теплотворная способность газа (нормального, с нормальным давлением) 1 куб - 10 кВт час. Тариф на газ 6,60 грн. - куб (за прошлый месяц - не знаю, с доставкой или чисто газ). Электрика 0,90 день, 0,45 ночь ( при оформлении электроотопление и двухтарифном счётчике).
Следовательно, куб газа по дневному тарифу - 9.00 грн., а по ночному - 4.50грн. вывод - разогревание систему ночью.
А вообще, как то странно получается. Вроде газ теперь дешевле, по расчетам, но по факту наоборот.
У меня установлен теплоаккумулятор - потребление день/ночь 1/4. Отопление, вода (из скважины), освещение, два холодильника, 2 компьютера и т.д. 1000-1200 грн. В месяц, температура +24. А посмотрел, за позапрошлый год, за октябрь (сопоставил по температуре) когда отопление было на газу - 200 кубов... 200*6.60=1320,00 и это только отопление... И температуру тогда держал 20-21 - экономил.
Мистика...
Sam17a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 394
З нами з: 14.01.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:43

Это теперь будет отдельной строкой в платежках? Как будут высчитывать? По факту "прокачанного" газа на домохозяйство за предыдущий месяц?
fri_konst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 22.08.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:45

fri_konst, вроде как грозятся отдельную платежку сделать. А рассчитывать будут по среднему потреблению за предыдущий год (если не ошибаюсь).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
Повідомлень: 2828
З нами з: 06.01.16
Подякував: 7969 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:17

охреніли! вони що труби прокладали.
забрали все готове і хочуть отримувати ренту по хотєлці.
зелена сволота. вже шоколадну гниль переплюнули.
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 145
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:31

Було 6.29 грн за куб в стало 6.91 + 0.90грн за доставку ще, о це зниження тарифу
roman_mykhl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Газовий договір допоміг знизити тарифи для населення, -...
R2 » Чет 09 січ, 2020 21:45
1 97
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2020 21:45
sdmitruk
Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 26 гру, 2019 16:34
49 4157
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 січ, 2020 10:57
_hunter
Місцеві ради почали зменшувати тарифи на тепло для...
R2 » П'ят 27 гру, 2019 16:04
1 105
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 16:04
zloy_ukr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.