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Легалізація грального бізнесу:
в Раді назвали очікувані...

Легалізація грального бізнесу: в Раді назвали очікувані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 17:57

Легалізація грального бізнесу: в Раді назвали очікувані...

Пропонуємо до обговорення:
Державний бюджет України може отримати в цьому році 4,5 млрд грн в результаті легалізації грального бізнесу в країні.

Дивися повний текст Легалізація грального бізнесу: в Раді назвали очікувані надходження до бюджету.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 17:57

Может и больше, особенно кто то, а сколько семей пострадает от игроманов
bklochok
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