Державний бюджет України може отримати в цьому році 4,5 млрд грн в результаті легалізації грального бізнесу в країні.
Дивися повний текст Легалізація грального бізнесу: в Раді назвали очікувані надходження до бюджету.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 17:57
Легалізація грального бізнесу: в Раді назвали очікувані...
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Дивися повний текст Легалізація грального бізнесу: в Раді назвали очікувані надходження до бюджету.
Додано: Чет 09 січ, 2020 17:57
Может и больше, особенно кто то, а сколько семей пострадает от игроманов
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