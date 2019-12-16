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У Кабміні розкрили
зарплату міністра Дубілета

У Кабміні розкрили зарплату міністра Дубілета
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 17:58

У Кабміні розкрили зарплату міністра Дубілета

Пропонуємо до обговорення:
Після того, як українські міністри стали скаржитися на зарплати, секретаріат уряду розкрив інформацію про оклад Дмитра Дубілета.

Дивися повний текст У Кабміні розкрили зарплату міністра Дубілета.
R2
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