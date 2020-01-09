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Оператор ГТС розповів, скільки
втратить Україна через...

Оператор ГТС розповів, скільки втратить Україна через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:01

Оператор ГТС розповів, скільки втратить Україна через...

Пропонуємо до обговорення:
Запуск газопроводу "Турецький потік" знизить транзит через Україну в 2020 році на 15 мільярдів кубометрів, проте Україна шукає нові можливості для залучення інфраструктури "старого" Трансбалканського газопроводу.

Дивися повний текст Оператор ГТС розповів, скільки втратить Україна через \"Турецький потік\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:01

За что премии раздавали, вернуть все. Налаживать связи, думать не о кармане, а стране и народе
bklochok
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