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Оператор ГТС розповів, скільки втратить Україна через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 18:01
Пропонуємо до обговорення:
Запуск газопроводу "Турецький потік" знизить транзит через Україну в 2020 році на 15 мільярдів кубометрів, проте Україна шукає нові можливості для залучення інфраструктури "старого" Трансбалканського газопроводу.
Дивися повний текст Оператор ГТС розповів, скільки втратить Україна через \"Турецький потік\"
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Додано: Чет 09 січ, 2020 18:01
За что премии раздавали, вернуть все. Налаживать связи, думать не о кармане, а стране и народе
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bklochok
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