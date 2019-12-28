Кабмін пропнує змінити порядок використання РРО та пом’якшити відповідальність за порушення порядку його застосування.
Дивися повний текст Кабмін пропонує внести зміни до закону про РРО.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 18:41
Кабмін пропонує внести зміни до закону про РРО
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін пропонує внести зміни до закону про РРО.
Додано: Чет 09 січ, 2020 18:41
Уберите РРО и перепишите нормально закон.
Эот место для злоупотреблений властью со стороны фискальных органов.
Они ни за что не отвечают - ни своей зарплатой, ни своим местом.
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