RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін пропонує внести
зміни до закону про РРО

Кабмін пропонує внести зміни до закону про РРО
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:41

Кабмін пропонує внести зміни до закону про РРО

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін пропнує змінити порядок використання РРО та пом’якшити відповідальність за порушення порядку його застосування.

Дивися повний текст Кабмін пропонує внести зміни до закону про РРО.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92778
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:41

Уберите РРО и перепишите нормально закон.
Эот место для злоупотреблений властью со стороны фискальных органов.
Они ни за что не отвечают - ни своей зарплатой, ни своим местом.
anton_gms
 
Повідомлень: 765
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мінцифри пропонує запровадити IT-податок 1, 2, 3
R2 » Сер 08 січ, 2020 14:31
24 2240
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2020 13:33
chipmunk
Міносвіти пропонує скоротити кількість вишів в Україні
R2 » Вів 31 гру, 2019 17:06
2 449
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 січ, 2020 13:25
pogorelets
Платіжка може знизитися на 30%: що пропонує Кабмін 1, 2, 3
R2 » П'ят 06 гру, 2019 17:15
21 1917
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2019 22:47
darkangel

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (956)
10.01.2020 03:01
Альфа-Банк (80443)
10.01.2020 02:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.