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Територію України вперше
перетнув транзитний потяг з...

Територію України вперше перетнув транзитний потяг з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:51

Територію України вперше перетнув транзитний потяг з...

Пропонуємо до обговорення:
Територією України проїхав перший контейнерний поїзд з Китаю до Євросоюзу.

Дивися повний текст Територію України вперше перетнув транзитний потяг з Китаю до Польщі.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:52

"После пересечения границы Китая через перевал Алатав, поезд пройдет через Казахстан, Россию и Украину, чтобы оказаться в Польше."

А как же через Грузию в обход Российской Федерации ;(((
ASOT
 
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