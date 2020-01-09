Територією України проїхав перший контейнерний поїзд з Китаю до Євросоюзу.
Дивися повний текст Територію України вперше перетнув транзитний потяг з Китаю до Польщі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 січ, 2020 18:51
Територію України вперше перетнув транзитний потяг з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Територію України вперше перетнув транзитний потяг з Китаю до Польщі.
Додано: Чет 09 січ, 2020 18:52
"После пересечения границы Китая через перевал Алатав, поезд пройдет через Казахстан, Россию и Украину, чтобы оказаться в Польше."
А как же через Грузию в обход Российской Федерации ;(((
|