«Київпастранс» представив інтерактивну карту, на якій в режимі онлайн відображується рух муніципального транспорту Києва.
Дивися повний текст «Київпастранс» запустив онлайн-карту руху транспорту.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 січ, 2020 18:53
«Київпастранс» запустив онлайн-карту руху транспорту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Київпастранс» запустив онлайн-карту руху транспорту.
Додано: Чет 09 січ, 2020 18:53
хорошая новость, а на остановках информация где обещаная 2 года назад
Додано: Чет 09 січ, 2020 22:42
Это отлично. Хотя и раньше, вроде, приложение E-way (или как там оно называется) показывало транспорт на маршруте.
Додано: Чет 09 січ, 2020 23:58
Re: «Київпастранс» запустив онлайн-карту руху транспорту
Правда, оно показывало расчётное местоположение исходя из графика, с коррекциями на отдельных остановках
|