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«Київпастранс» запустив
онлайн-карту руху транспорту

«Київпастранс» запустив онлайн-карту руху транспорту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:53

«Київпастранс» запустив онлайн-карту руху транспорту

Пропонуємо до обговорення:
«Київпастранс» представив інтерактивну карту, на якій в режимі онлайн відображується рух муніципального транспорту Києва.

Дивися повний текст «Київпастранс» запустив онлайн-карту руху транспорту.
R2
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хорошая новость, а на остановках информация где обещаная 2 года назад
bklochok
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 22:42

Это отлично. Хотя и раньше, вроде, приложение E-way (или как там оно называется) показывало транспорт на маршруте.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:58

Re: «Київпастранс» запустив онлайн-карту руху транспорту

Gastarbaiter написав:Это отлично. Хотя и раньше, вроде, приложение E-way (или как там оно называется) показывало транспорт на маршруте.
Правда, оно показывало расчётное местоположение исходя из графика, с коррекциями на отдельных остановках
Faceless
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