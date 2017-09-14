За неправильно оформленого працівника роботодавцям доведеться заплатити штраф 141 690 гривень.
Дивися повний текст Скільки доведеться сплатити за неправильно оформленого працівника.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 18:54
Скільки доведеться сплатити за неправильно оформленого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки доведеться сплатити за неправильно оформленого працівника.
Додано: Чет 09 січ, 2020 23:22
Додано: Чет 09 січ, 2020 23:25
В параллельной теме хотят "лишить" работника всяких прав, ввести новые формы труда, как фриланс.
Вот как будут тогда оформляться отношения фрилансера с фрилансером?
Договор, указ, уведомление налоговой/ПФ как статье?
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