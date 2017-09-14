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Скільки доведеться сплатити
за неправильно оформленого...

Скільки доведеться сплатити за неправильно оформленого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:54

Скільки доведеться сплатити за неправильно оформленого...

Пропонуємо до обговорення:
За неправильно оформленого працівника роботодавцям доведеться заплатити штраф 141 690 гривень.

Дивися повний текст Скільки доведеться сплатити за неправильно оформленого працівника.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:54

Кто то хоть заплатил, кого наказали
bklochok
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:22

  bklochok написав:Кто то хоть заплатил, кого наказали

Мне знакомая говорила, что их из-за этого перевели на белую ЗП.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:25

В параллельной теме хотят "лишить" работника всяких прав, ввести новые формы труда, как фриланс.

Вот как будут тогда оформляться отношения фрилансера с фрилансером?
Договор, указ, уведомление налоговой/ПФ как статье?
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