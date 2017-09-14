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Скільки доведеться сплатити
за неправильно оформленого...

Скільки доведеться сплатити за неправильно оформленого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:54

Скільки доведеться сплатити за неправильно оформленого...

Пропонуємо до обговорення:
За неправильно оформленого працівника роботодавцям доведеться заплатити штраф 141 690 гривень.

Дивися повний текст Скільки доведеться сплатити за неправильно оформленого працівника.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:54

Кто то хоть заплатил, кого наказали
bklochok
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:22

  bklochok написав:Кто то хоть заплатил, кого наказали

Мне знакомая говорила, что их из-за этого перевели на белую ЗП.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:25

В параллельной теме хотят "лишить" работника всяких прав, ввести новые формы труда, как фриланс.

Вот как будут тогда оформляться отношения фрилансера с фрилансером?
Договор, указ, уведомление налоговой/ПФ как статье?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:03

  M-A-X написав:Вот как будут тогда оформляться отношения фрилансера с фрилансером?
Договор, указ, уведомление налоговой/ПФ как статье?

Вы про контракт что не слышали ? :D Относительно налоговой это, например, ФОП. Для банка чтоб пояснить происхождение денег для фин мониторинга и в случае веских споров в суде - контракт.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:16

Разовые услуги или работы регулируются ГК , статья 61 . Нововведения касаются отношений работник- работодатель по Трудовому кодексу .
kvikin
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:39

  M-A-X написав:
  bklochok написав:Кто то хоть заплатил, кого наказали

Мне знакомая говорила, что их из-за этого перевели на белую ЗП.

Именно из за того, что наказали? У нас тоже так повыводили из тени, но чисто потому, что решили, что стало в ней сидеть слишком рискованно. А так про оштрафованых не слышал.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:44

Re: Скільки доведеться сплатити за неправильно оформленого..

moveton написав:
  M-A-X написав:
  bklochok написав:Кто то хоть заплатил, кого наказали

Мне знакомая говорила, что их из-за этого перевели на белую ЗП.

Именно из за того, что наказали? У нас тоже так повыводили из тени, но чисто потому, что решили, что стало в ней сидеть слишком рискованно. А так про оштрафованых не слышал.


По стране относительно много оштрафованных, несколько сотен, но почти все бодаются в судах, суммы слишком значительные, чтобы просто так заплатить.
Часть дел кстати выиграла налоговая, а часть с отменой штрафов, нет какой то одной практики.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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