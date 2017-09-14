За неправильно оформленого працівника роботодавцям доведеться заплатити штраф 141 690 гривень.
Дивися повний текст Скільки доведеться сплатити за неправильно оформленого працівника.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 18:54
Скільки доведеться сплатити за неправильно оформленого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки доведеться сплатити за неправильно оформленого працівника.
Додано: Чет 09 січ, 2020 23:22
Додано: Чет 09 січ, 2020 23:25
В параллельной теме хотят "лишить" работника всяких прав, ввести новые формы труда, как фриланс.
Вот как будут тогда оформляться отношения фрилансера с фрилансером?
Договор, указ, уведомление налоговой/ПФ как статье?
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:03
Вы про контракт что не слышали ? Относительно налоговой это, например, ФОП. Для банка чтоб пояснить происхождение денег для фин мониторинга и в случае веских споров в суде - контракт.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:16
Разовые услуги или работы регулируются ГК , статья 61 . Нововведения касаются отношений работник- работодатель по Трудовому кодексу .
Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:39
Именно из за того, что наказали? У нас тоже так повыводили из тени, но чисто потому, что решили, что стало в ней сидеть слишком рискованно. А так про оштрафованых не слышал.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:44
Re: Скільки доведеться сплатити за неправильно оформленого..
По стране относительно много оштрафованных, несколько сотен, но почти все бодаются в судах, суммы слишком значительные, чтобы просто так заплатить.
Часть дел кстати выиграла налоговая, а часть с отменой штрафов, нет какой то одной практики.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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