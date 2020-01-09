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В Україні планують
підвищити податок на землю

В Україні планують підвищити податок на землю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 21:28

В Україні планують підвищити податок на землю

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують підвищити податок на землю для поповнення місцевих бюджетів.

Дивися повний текст В Україні планують підвищити податок на землю.
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Как странно совпало.... снятие моратория и повышение налога.... случайность какая-то...
svetoch-10
 
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