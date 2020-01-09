В Україні планують підвищити податок на землю для поповнення місцевих бюджетів.
Дивися повний текст В Україні планують підвищити податок на землю.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 січ, 2020 21:28
В Україні планують підвищити податок на землю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні планують підвищити податок на землю.
Додано: Чет 09 січ, 2020 21:28
Как странно совпало.... снятие моратория и повышение налога.... случайность какая-то...
|