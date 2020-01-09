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В Україні планують
підвищити податок на землю

В Україні планують підвищити податок на землю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 21:28

В Україні планують підвищити податок на землю

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують підвищити податок на землю для поповнення місцевих бюджетів.

Дивися повний текст В Україні планують підвищити податок на землю.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:15

Взымать налог со всех, кто взял участки. Участков некоторые понагребали и они заростают, будет налог и пеня, то будут ухаживать за землей
bklochok
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:24

Вполне ожидаемое решение, связанное с рынком земли. Налог сделают такой, что аренда не сможет его покрыть, и несчастный селянин будет вынужден срочно избавиться от своего земельного пая.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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