В Україні планують підвищити податок на землю для поповнення місцевих бюджетів.
Дивися повний текст В Україні планують підвищити податок на землю.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 21:28
В Україні планують підвищити податок на землю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні планують підвищити податок на землю.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:15
Взымать налог со всех, кто взял участки. Участков некоторые понагребали и они заростают, будет налог и пеня, то будут ухаживать за землей
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:24
Вполне ожидаемое решение, связанное с рынком земли. Налог сделают такой, что аренда не сможет его покрыть, и несчастный селянин будет вынужден срочно избавиться от своего земельного пая.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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