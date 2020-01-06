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Контракт з "Газпромом" принесе
Україні ще 150 млрд гривень

Контракт з "Газпромом" принесе Україні ще 150 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 21:42

Контракт з "Газпромом" принесе Україні ще 150 млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
Крім доходу за транзит газу контракт з російським "Газпромом" створить позитивний ефект для економіки України за 5 років в обсязі близько 150 млрд гривень.

Дивися повний текст Контракт з \"Газпромом\" принесе Україні ще 150 млрд гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 21:42

не понял.. это ж зрада?.... или уже не очень?...
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 21:55

де перелік факторів без бла бла бла )
sdmitruk
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 21:56

Чтобы сумма больше казалась, можно было в рублях указать.

И вообще непонятно, как он оценил этот "позитивный эффект" именно в 150 млрд грн, да ещё за 5 лет?
Тут не известно что завтра будет, и какой курс.

А тело оценило "суммарный позитивный эффект для экономики аж за 5 лет" :lol:

Почему не 150млрд долларов за 5 лет?

И вообще, что это за коллаборация с "агрессором"(с)?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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