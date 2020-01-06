Крім доходу за транзит газу контракт з російським "Газпромом" створить позитивний ефект для економіки України за 5 років в обсязі близько 150 млрд гривень.
Дивися повний текст Контракт з \"Газпромом\" принесе Україні ще 150 млрд гривень.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 21:42
Контракт з "Газпромом" принесе Україні ще 150 млрд гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Контракт з \"Газпромом\" принесе Україні ще 150 млрд гривень.
Додано: Чет 09 січ, 2020 21:56
Чтобы сумма больше казалась, можно было в рублях указать.
И вообще непонятно, как он оценил этот "позитивный эффект" именно в 150 млрд грн, да ещё за 5 лет?
Тут не известно что завтра будет, и какой курс.
А тело оценило "суммарный позитивный эффект для экономики аж за 5 лет"
Почему не 150млрд долларов за 5 лет?
И вообще, что это за коллаборация с "агрессором"(с)?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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