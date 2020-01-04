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Газовий договір допоміг знизити
тарифи для населення, -...

Газовий договір допоміг знизити тарифи для населення, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 21:45

Газовий договір допоміг знизити тарифи для населення, -...

Пропонуємо до обговорення:
Після підписання договору щодо транзиту газу українці заощадили близько 15 млрд гривень за рахунок зниження тарифів.

Дивися повний текст Газовий договір допоміг знизити тарифи для населення, - Макогон.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 21:45

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