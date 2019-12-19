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Великі золотовалютні резерви
роблять Україну більш...

Великі золотовалютні резерви роблять Україну більш...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 22:47

Великі золотовалютні резерви роблять Україну більш...

Пропонуємо до обговорення:
Накопичені рекордні за останні 7 років золотовалютні резерви України роблять українську економіку більш стійкою та незалежною, у тому числі від траншів Міжнародного валютного фонду.

Дивися повний текст Великі золотовалютні резерви роблять Україну більш незалежною від траншів МВФ — Мінекономіки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 22:47

Вот уже который день пишут что в Киеве все хорошо...не к добру...
И доллар дорожает)
straponesa
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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