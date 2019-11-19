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Вчені створили розумний браслет,
який визначає, що не...

Вчені створили розумний браслет, який визначає, що не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:41

Вчені створили розумний браслет, який визначає, що не...

Пропонуємо до обговорення:
На міжнародній виставці електроніки Consumer Electronics Show в Лас-Вегасі представили розумний браслет - він підказує, які продукти не слід купувати.

Дивися повний текст Вчені створили розумний браслет, який визначає, що не треба купувати в продуктовому магазині.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:42

Наверно найдутся невежды, чтобы покупать этот браслет с бредовым алгоритмом определения вредности продуктов.
avk
 
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