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Ravon планує випустити на ринок
України седан за $10-15...

Ravon планує випустити на ринок України седан за $10-15...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:12

Ravon планує випустити на ринок України седан за $10-15...

Пропонуємо до обговорення:
Узбецька компанія Ravon планує випустити на ринок України та деяких інших країн бюджетний седан за $ 10-15 тисяч.

Дивися повний текст Ravon планує випустити на ринок України седан за $10-15 тисяч.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:12

Паркет? Где паркетники? (((
10-15 к - это текущий уровень рено в Украине.
Победить сможет только\если будут турбо движки на нормальных автоматах с расходом менее 10 по гоороду. По другому - будет та же судьба, что и сейчас.
Когда равон зашёл по цене 7к - разметали новые как пирожки. Но как только новая партия пришла по цене в 10 к - никому не нужны, ибо тут легенда логан на лопатки кладёт в раз, увы.
nikitash
 
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