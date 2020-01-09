Узбецька компанія Ravon планує випустити на ринок України та деяких інших країн бюджетний седан за $ 10-15 тисяч.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:12
Ravon планує випустити на ринок України седан за $10-15...
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Дивися повний текст Ravon планує випустити на ринок України седан за $10-15 тисяч.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:12
Паркет? Где паркетники? (((
10-15 к - это текущий уровень рено в Украине.
Победить сможет только\если будут турбо движки на нормальных автоматах с расходом менее 10 по гоороду. По другому - будет та же судьба, что и сейчас.
Когда равон зашёл по цене 7к - разметали новые как пирожки. Но как только новая партия пришла по цене в 10 к - никому не нужны, ибо тут легенда логан на лопатки кладёт в раз, увы.
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