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Які вулиці в центрі столиці
відремонтують у 2020 році

Які вулиці в центрі столиці відремонтують у 2020 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:17

Які вулиці в центрі столиці відремонтують у 2020 році

Пропонуємо до обговорення:
У центрі міста на капітальний ремонт очікують три об’єкти.

Дивися повний текст Які вулиці в центрі столиці відремонтують у 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:17

Приоритет Подольский мост открыть в 2020,
bklochok
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