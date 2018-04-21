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«Укрнафта» пробачила компанії
Коломойського 6,5 млн грн...

«Укрнафта» пробачила компанії Коломойського 6,5 млн грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:27

«Укрнафта» пробачила компанії Коломойського 6,5 млн грн...

Пропонуємо до обговорення:
Господарський суд Львівської області погодив мирову угоду між «Укрнафтою» та «НПК Галичина», що належить Ігорю Коломойському. В межах угоди «Укрнафта» пробачила штраф на 6,5 мільйона гривень за постачання нафтового газу.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:28

ліва рука бєні пробачила правій руці.
доки ці два зебєблазні обкрадатимуть Україну?
igorbuda52
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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