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Коломойський не зміг домогтися в суді арешту акцій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:40
Пропонуємо до обговорення:
Північний апеляційний господарський суд закрив розгляд апеляційної скарги пов'язаної з олігархом Ігорем Коломойським компанії "Санаторій "Енергетик" на зняття арешту з акцій "Сбербанку Україна".
Дивися повний текст Коломойський не зміг домогтися в суді арешту акцій \"дочки\" Сбербанку в Україні
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:40
И кто-то считает это хорошим??? что в Украине не могут украинские суды арестовать имущество государственного банка России, которая "отжала" по беспределу Крым??
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fri_konst
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:49
Самые коррумпированые суды в мире могут все!!! В даном случае беня давно договарился...путлер уже не шизик а нефтедоллары нужны не только чукчам
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l4567
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