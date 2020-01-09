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Парковка в центрі
Києва може подорожчати

Парковка в центрі Києва може подорожчати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:54

Парковка в центрі Києва може подорожчати

Пропонуємо до обговорення:
Вартість паркування в центрі Києва може подорожчати в 10 разів. Так столична влада планує боротися з автомобільними пробками в столиці. Через різке збільшення кількості автомобілів у Києві відчувається серйозний брак паркувальних місць.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:54

хоть один паркинг в центре постройте сначала, а потом будете рассказывать про "минимум 50 грн в час"
fishman
 
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