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Гетманцев назвав умови, за
яких в Україні скасують...

Гетманцев назвав умови, за яких в Україні скасують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:04

Гетманцев назвав умови, за яких в Україні скасують...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо в Україні зменшать оподаткування доходів, то військовий збір, у першу чергу, буде скасовано.

Дивися повний текст Гетманцев назвав умови, за яких в Україні скасують військовий збір.
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