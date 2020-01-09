Якщо в Україні зменшать оподаткування доходів, то військовий збір, у першу чергу, буде скасовано.
Дивися повний текст Гетманцев назвав умови, за яких в Україні скасують військовий збір.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:04
Гетманцев назвав умови, за яких в Україні скасують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев назвав умови, за яких в Україні скасують військовий збір.
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