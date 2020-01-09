За підсумками 2019 року рівень інфляції в Україні скоротився до 4,1% - це найнижчий показник за останні роки.
Дивися повний текст Зростання цін в Україні знизилося до шестирічного рівня.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:09
Зростання цін в Україні знизилося до шестирічного рівня
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Дивися повний текст Зростання цін в Україні знизилося до шестирічного рівня.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:32
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