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Зростання цін в Україні
знизилося до шестирічного рівня

Зростання цін в Україні знизилося до шестирічного рівня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:09

Зростання цін в Україні знизилося до шестирічного рівня

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2019 року рівень інфляції в Україні скоротився до 4,1% - це найнижчий показник за останні роки.

Дивися повний текст Зростання цін в Україні знизилося до шестирічного рівня.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:09

Как называется та страна, где это происходит???
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:26

в каком магазине можно ето посмотреть?
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:32

  sopkotomhu написав:в каком магазине можно ето посмотреть?


Наверное в столовых нацбанка и верховной рады. :mrgreen:
Alex2007
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