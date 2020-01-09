«Київстар» запустив тариф для людей старшого віку

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идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
2 таких пакета тестируем с женой с мая прошлого года - среднемесячные расходы не превышают 20 грн. в месяц (абонплата в Киевстаре была 55 грн. в месяц). покрытие обеспечивается Водафоном, так что проблем со связью нет. кроме того в тех странах, где есть Водафон (Италия Чехия и т.д.) короткие звонки в роуминге (до 2 минут) получаются дешевле чем у Киевстара...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен