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В Україні припинено діяльність
911 гральних закладів

В Україні припинено діяльність 911 гральних закладів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:35

В Україні припинено діяльність 911 гральних закладів

Пропонуємо до обговорення:
В Україні було припинена діяльність 911 нелегальних гральних закладів.

Дивися повний текст В Україні припинено діяльність 911 гральних закладів.
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Імітація бурхливої діяльності. Космолоти перейменувалися у ВІП-Караоке та Інтернет-Центри і працюють собі спокійно далі.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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