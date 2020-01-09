В Україні було припинена діяльність 911 нелегальних гральних закладів.
Дивися повний текст В Україні припинено діяльність 911 гральних закладів.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:35
В Україні припинено діяльність 911 гральних закладів
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Дивися повний текст В Україні припинено діяльність 911 гральних закладів.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:29
Імітація бурхливої діяльності. Космолоти перейменувалися у ВІП-Караоке та Інтернет-Центри і працюють собі спокійно далі.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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