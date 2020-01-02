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За три дні українські платники
податків провели понад...

За три дні українські платники податків провели понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:12

За три дні українські платники податків провели понад...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом трьох операційних днів 2020 року (3, 8 і 9 січня) платниками податків було здійснено 271,7 тис. платіжних транзакцій на недіючі рахунки.

Дивися повний текст За три дні українські платники податків провели понад 270 тис. платежів на недіючі рахунки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:12

И кто они(гос органы) после этого. Когда эта ситуация повторяется из года в год......
anton_gms
 
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