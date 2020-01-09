Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що ціни почали падати.
Дивися повний текст У Мінекономіки розповли, як падіння долара вплинуло на ціни.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:43
У Мінекономіки розповли, як падіння долара вплинуло на ціни
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Дивися повний текст У Мінекономіки розповли, як падіння долара вплинуло на ціни.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:43
Пиар-враньё.На импотртные бытовые товары цены не снизились ни на копейку.С продовольственной группой ситувция аналогичная.Делая такие ложные заявления министр подрывает свой авторитет.
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