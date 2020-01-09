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У Мінекономіки розповли, як
падіння долара вплинуло на ціни

У Мінекономіки розповли, як падіння долара вплинуло на ціни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:43

У Мінекономіки розповли, як падіння долара вплинуло на ціни

Пропонуємо до обговорення:
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що ціни почали падати.

Дивися повний текст У Мінекономіки розповли, як падіння долара вплинуло на ціни.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:43

Пиар-враньё.На импотртные бытовые товары цены не снизились ни на копейку.С продовольственной группой ситувция аналогичная.Делая такие ложные заявления министр подрывает свой авторитет.
sena_2008atp
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