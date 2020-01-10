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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 07:16
Макимум
Первый месяц использования кредитки Максимум. В выписке ежемесячный страховой платеж от страховых рисков? Я что то в тарифах пропустил?
Додано: Суб 11 січ, 2020 07:22
viewtopic.php?p=4814636#p4814636
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Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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