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Макимум

Макимум
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 07:16

Макимум

Первый месяц использования кредитки Максимум. В выписке ежемесячный страховой платеж от страховых рисков? Я что то в тарифах пропустил?
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 07:22

  andyteam написав:Первый месяц использования кредитки Максимум. В выписке ежемесячный страховой платеж от страховых рисков? Я что то в тарифах пропустил?

viewtopic.php?p=4814636#p4814636
044 494 01 01

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Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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