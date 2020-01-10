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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 07:16
Первый месяц использования кредитки Максимум. В выписке ежемесячный страховой платеж от страховых рисков? Я что то в тарифах пропустил?
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andyteam
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Додано: Суб 11 січ, 2020 07:22
viewtopic.php?p=4814636#p4814636
andyteam написав:
Первый месяц использования кредитки Максимум. В выписке ежемесячный страховой платеж от страховых рисков? Я что то в тарифах пропустил?
044 494 01 01
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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Мизантрóп
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Додано: Суб 11 січ, 2020 10:18
Мизантрóп написав:
viewtopic.php?p=4814636#p4814636
andyteam написав:
Первый месяц использования кредитки Максимум. В выписке ежемесячный страховой платеж от страховых рисков? Я что то в тарифах пропустил?
044 494 01 01
Да такой себе «ненавязчивый» сервис.
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andyteam
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