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Максимум
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 07:51
Первый месяц использования карты Максимум. Смотрю в выписке: ежемесячный страховой платеж. Я что то в тарифах пропустил?
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andyteam
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