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Максимум
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 07:51
Первый месяц использования карты Максимум. Смотрю в выписке: ежемесячный страховой платеж. Я что то в тарифах пропустил?
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andyteam
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Додано: Суб 11 січ, 2020 08:42
по "максимуму" є дві страховки: від нещасних випадків та від фінансових ризиків. Їх можна відключити через КЦ або чат.
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casper12
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Додано: Суб 11 січ, 2020 09:06
casper12 написав:
по "максимуму" є дві страховки: від нещасних випадків та від фінансових ризиків. Їх можна відключити через КЦ або чат.
Дякую
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andyteam
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