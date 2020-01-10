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Максимум

Максимум
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 07:51

Максимум

Первый месяц использования карты Максимум. Смотрю в выписке: ежемесячный страховой платеж. Я что то в тарифах пропустил?
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 08:42

Re: Максимум

по "максимуму" є дві страховки: від нещасних випадків та від фінансових ризиків. Їх можна відключити через КЦ або чат.
casper12
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 09:06

  casper12 написав:по "максимуму" є дві страховки: від нещасних випадків та від фінансових ризиків. Їх можна відключити через КЦ або чат.

Дякую
andyteam
 
Повідомлень: 72
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