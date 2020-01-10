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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 07:51
Максимум
Первый месяц использования карты Максимум. Смотрю в выписке: ежемесячный страховой платеж. Я что то в тарифах пропустил?
Додано: Суб 11 січ, 2020 08:42
Re: Максимум
по "максимуму" є дві страховки: від нещасних випадків та від фінансових ризиків. Їх можна відключити через КЦ або чат.
Додано: Суб 11 січ, 2020 09:06
Додано: Суб 11 січ, 2020 10:14
Re: Максимум
andyteam, ну и в конце ноября представили тариф "Максимум 2.0" (отмена РКО 60 грн/месяц при наличии задолженности). Переход на этот тариф только при перевыпуске основных карт на следующий день после РД.
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