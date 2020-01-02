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За 2019 рік митниця зібрала до держбюджету на мільярд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 січ, 2020 08:54
Пропонуємо до обговорення:
Глава Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що за 2019 рік митниця зібрала до державного бюджету $ 14,6 млрд, що на мільярд доларів більше, ніж у 2018 році.
Дивися повний текст За 2019 рік митниця зібрала до держбюджету на мільярд доларів більше, ніж у 2018 році - Нефьодов (інфографіка)
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Додано: Суб 11 січ, 2020 08:54
де подивитись статистику по місяцям?
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