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Зарплата гендиректора "Укрпошти"
в 2020 році зросте до...

Зарплата гендиректора "Укрпошти" в 2020 році зросте до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:02

Умиляет 30 копеек в конце суммы
papazina
 
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ну тепер зрозуміло хто обкрадає казну та пенсіонерів - укрпошта
vova_pochernin
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:20

Re: Зарплата гендиректора

Майже мільйон доларів за поточним курсом на рік... Я не проти високих зарплат, але це зависока зарплата для керівника підприємства. До речі, інтернет додаток Укрпошти для телефона так і не працює - не розумію навіщо він взагалі є. А днями забирав посилку, то черга була десь хвилин на 40-45. Так не повинно бути. Такому рівю обслуговування більш відповідна зарплата на рівні десяти тисяч гривень...
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:22

  Всюдиносапхайчик написав:Майже мільйон доларів за поточним курсом на рік... Я не проти високих зарплат, але це зависока зарплата для керівника підприємства. До речі, інтернет додаток Укрпошти для телефона так і не працює - не розумію навіщо він взагалі є. А днями забирав посилку, то черга була десь хвилин на 40-45. Так не повинно бути. Такому рівю обслуговування більш відповідна зарплата на рівні десяти тисяч гривень...


Да я недавно в центре Одессы получал посылку на Укрпочте, там работник вручную заполняла квитанцию мне на выдачу и во всем отделении горела одна лампочка, причём не ледовская лампочка, а Ильича. Лютый трэш.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 18:22

гос.предприятие! Все вопросы соответствующему министерству.
intrastranger
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 18:48

  freeze написав:и во всем отделении горела одна лампочка, причём не ледовская лампочка, а Ильича.


о! на Вашем еще лампочка есть...
Arien
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:33

  R2 написав:Зарплата гендиректора "Укрпошти" в 2020 році зросте до 1,9 млн гривень на місяць

Сразу и средняя заработная плата "работников укрпошти" - выросла до приемлемых размеров.
Сразу видно, кто кого кормит.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 11 січ, 2020 19:36, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:35

  Arien написав:
  freeze написав:и во всем отделении горела одна лампочка, причём не ледовская лампочка, а Ильича.


о! на Вашем еще лампочка есть...

:mrgreen:
У нас лишились и помещения :oops:
- Работают 3-4 дня в неделю.(оставили одно отделение в городе)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:45

Было бы очень хорошо, если кто-то отправил этого человека почтальоном на Троещину, чтобы он нарочно разносил пенсию пенсионерам.
olegpm16
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:09

  olegpm16 написав:Было бы очень хорошо, если кто-то отправил этого человека почтальоном на Троещину, чтобы он нарочно разносил пенсию пенсионерам.

Вы хотели сказать:
- "Научился честно зарабатывать деньги?"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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