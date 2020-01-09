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Україна потрапила в ТОП-10
за інвестиційною...

Україна потрапила в ТОП-10 за інвестиційною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 08:57

Україна потрапила в ТОП-10 за інвестиційною...

Пропонуємо до обговорення:
Україна потрапила в ТОП-10 за інвестиційною привабливістю "зеленої" енергетики, опинившись на 8-му місці.

Дивися повний текст Україна потрапила в ТОП-10 за інвестиційною привабливістю \"зеленої\" енергетики.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 08:57

Нормальною мовою це звучить так. Україна в топі де п..ть гроші з бюджету та в населення через тарифи зеленої енергетики.
Дикий не Дикий
 
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