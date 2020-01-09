Україна потрапила в ТОП-10 за інвестиційною привабливістю "зеленої" енергетики, опинившись на 8-му місці.
Дивися повний текст Україна потрапила в ТОП-10 за інвестиційною привабливістю \"зеленої\" енергетики.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 08:57
Україна потрапила в ТОП-10 за інвестиційною...
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Дивися повний текст Україна потрапила в ТОП-10 за інвестиційною привабливістю \"зеленої\" енергетики.
Додано: Суб 11 січ, 2020 08:57
Нормальною мовою це звучить так. Україна в топі де п..ть гроші з бюджету та в населення через тарифи зеленої енергетики.
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