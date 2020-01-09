RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За 10 років в "Укроборонпрому"
вкрали майже 1 мільярд...

За 10 років в "Укроборонпрому" вкрали майже 1 мільярд...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:52

За 10 років в "Укроборонпрому" вкрали майже 1 мільярд...

Пропонуємо до обговорення:
За 10 років державний концерн "Укроборонпром" поніс 896 млн грн збитків у рамках 583 кримінальних проваджень.

Дивися повний текст За 10 років в \"Укроборонпрому\" вкрали майже 1 мільярд гривень — Найєм.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92795
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:53

Це все ок. Питання до ВЛАДИ, скільки сидить??? Яка сума конфіскована??? А так це все пусті статейки. Перерозподіл потоків.
Дикий не Дикий
 
Повідомлень: 222
З нами з: 04.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За 2019 рік митниця зібрала до держбюджету на мільярд...
R2 » Суб 11 січ, 2020 08:54
1 32
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 січ, 2020 08:54
ruslan42212
Економіка України може за 15 років досягти рівня Польщі,...
R2 » Чет 09 січ, 2020 14:18
1 111
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2020 17:56
dimonasvilli
Потрібно на кілька років встановити межу виплат...
R2 » Сер 08 січ, 2020 22:34
2 198
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 січ, 2020 22:45
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.