За 10 років державний концерн "Укроборонпром" поніс 896 млн грн збитків у рамках 583 кримінальних проваджень.
Дивися повний текст За 10 років в \"Укроборонпрому\" вкрали майже 1 мільярд гривень — Найєм.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 10:52
За 10 років в "Укроборонпрому" вкрали майже 1 мільярд...
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Дивися повний текст За 10 років в \"Укроборонпрому\" вкрали майже 1 мільярд гривень — Найєм.
Додано: Суб 11 січ, 2020 10:53
Це все ок. Питання до ВЛАДИ, скільки сидить??? Яка сума конфіскована??? А так це все пусті статейки. Перерозподіл потоків.
Додано: Суб 11 січ, 2020 14:47
Ха-ха. Посчитайте сколько продали оружия со сгоревших складов. Думаю там сумма более 20 млрд долларов США. А вы тут про 1 млрд грн. рассказываете, курам на смех.
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